افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمدينة بنى سويف الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، إن خطتنا قبل شهر رمضان المبارك تتضمن إقامة 7 معارض بعواصم المدن الرئيسية و40 شادرا على مستوى القرى الأم، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين.





جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الذى يقام بالتعاون مع الغرفة التجارية، وجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى إقامة المعارض؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتفقد غنيم باكيات وأقسام المعرض المقام أمام كلية الطفولة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، ويضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، واللحوم، والخضار والفواكة، وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه، وياميش ومستلزمات الشهر الكريم.

وأضاف أنه يشارك بالمعرض أكثر من 11 عارضا من مصانع وشركات الموجودة بمنطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة التابع لجهاز المدينة، مثمنا المنتجات والسلع المعروضة التى تشمل كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية وتقل أسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق.

ووجه بتكثيف المتابعة من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المعلن عنها والتى تم الاتفاق عليها والتأكيد على الإعلان عن أسعار السلع، ووضع لافتات بأسعار السلع.

وأكد أهمية تجاوب وتعاون المواطنين فى الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التى وفرتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجارى والتلاعب فى الأسعار.