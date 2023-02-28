انتهاء فترة تسجيل استمارة التقدم الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2023

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جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة أنه لا نية لمد فترة التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم للامتحان، مشيرة إلى أن التسجيل كان متاحا أمام الطلاب منذ 15 يناير الماضى، لملئ الاستمارة الإلكترونية وتقديم الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم.
وتبدأ الوزارة تجميع وفحص استمارات الطلاب، لتحديد أعداد المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام بكل شعبة من الشعب الثلاث، تمهيدا لإصدار أرقام الجلوس.
واعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، إذ تبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع اعتبارا من الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، ثم تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو 2023، ويتخلل الامتحانات إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام.
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