رئيس وزراء المجر: نحن سعداء بالتعاون مع مصر في مجال الصناعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 03:29 مساءً - قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن نظام التكتلات في العالم سيء جدا بالنسبة للمجر، "تعلمنا من التاريخ أنه كلما كانت هناك تكتلات المجر تخسر، ونحن لدينا فرصة كبيرة بالتعاون مع مصر لمنع هذه التكتلات".

أضاف رئيس وزراء المجر، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المجر ممتنة كثيرا لما تقوم به مصر في مسألة الهجرة غير الشرعية حتى لا تكون هناك حركة عامة تغير كل شيء، متابعا: "أمن أوروبا يرتبط باستقرار مصر، وأوروبا يجب أن تكون ممتنة لمصر لما تقوم ونحن نسعى للتعبير عن هذا بالشكر والامتنان والدعم الذي تستحقه".

وتابع رئيس وزراء المجر: "يجب علينا أن نأخذ موقفا واضحا من الهجرة غير الشرعية، ونجد أن هناك خط دفاع لأوروبا في شمال أفريقيا والقلعة الأقوى فيها هي جمهورية مصر العربية، ولولا جهود مصر والسياسة التي تمارسها مصر ستكون أوروبا غارقة في مشكلاتها، وإن استقرار مصر مرتبط بشكل وثيق جدا بأمن أوروبا وأمن بلدنا".

وأكمل: "أجرينا مفاوضات رائعة في العلاقات الثنائية، وهناك أيضا منتدى رجال أعمال مصري مجرى به 86 شركة مجرية ومصرية، وهذا يشير إلى قوة العلاقة بين البلدين، كذلك سنستطيع أن نشكل تعاونا في الطاقة النووية، ونحن للأسف يجب علينا أن نغطي طاقتنا عن طريق استيراد الطاقة ونجد حلا مع جمهورية مصر العربية، وبعد 2026 سوف نستطيع شراء الغاز المسال من مصر".

وأردف: "نحن سعداء بالتعاون مع مصر في مجال الصناعة، ولن نبيع منتجاتنا فقط ولكن سنأتي إلى مصر لتشكيل شركات مجرية مصرية مشتركة ونوطن صناعة منتجات رائعة وممتازة في مصر وذات جودة عالية، وسعداء أن نستقبل كل سنة 200 طالب مصري لأنهم الذين سيصبحون في المستقبل الجيل الجديد الذي يواصل العلاقة المتينة التي نجحنا في بنائها السنوات الماضية".