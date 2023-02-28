السيسى: العلاقات بين مصر والمجر نموذج يحتذى به

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 03:29 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر والمجر تعد نموذجا يحتذى به في عالم يمر في هذه الآونة بصعوبات وتحديات لم يألفها منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن سبب تميز هذه العلاقة هو توافر التفاهم المشترك والاحترام المتبادل لمواقف وقيم الدوليتين، فضلا عن التوافق السياسي بين بلدينا إزاء الكثير من القضايا الدولية، وهى الأمور التي ناقشناها خلال المباحثات الثنائية التي عقدت اليوم.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء المجر بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء، لقد تركزت المباحثات مع دولة رئيس وزراء المجر على بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، حيث توافقنا على الفائدة الكبيرة التي تعود على المستثمرين المجرين في الاستثمار في مصر وبشكل خاص في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

تابع الرئيس: " كما شددنا على ضرورة مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيرتها المجرية فضلا عن تبادل الخبرات في مجالى الزراعة وإدارة المياه والرى والنظر في سبل التعاون لمواجهة أزمتى الغذاء والطاقة العالميتين والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين.