”القوى العاملة” تعرض جهود مصر في القضاء على أسوأ أشكال عمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 03:29 مساءً - شاركت وزارة القوى العاملة،في أعمال المؤتمر الإقليمي تحت عنوان "تبادل المعرفة بشأن القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد"، والذي انعقد في أبيدجان،بساحل العاج،في اطار تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا (ACCEL Africa)، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة،وذلك بمشاركة الوفد الوطني المكون من ممثلين عن وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي ونقابة صغار المزارعين، فضلا عن مكتب الوكالة الالمانية للتعاون الانمائي بالقاهرة GIZ ، بحضور مروة صلاح مديرة مشروع ACCEL Africa بمصر ،ومنى السيد استشاري المشروع، و رشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقليمية والدولية، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل،و شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية سينثيا سامويل اولونجوون نائب مدير منظمة العمل الدولية والمدير الاقليمى لافريقيا ، والسفيرة بيفييت داوود من وزارة الشؤوون الخارجية بهولندا ،وممثل عن حكومة ساحل العاج وممثل عن اصحاب الاعمال بدولة اوغندا و ممثل عن الكونجرس التجاري للنقابات بدولة مالي .

وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن المؤتمر جرى خلاله استعراض التجربة الناجحة لجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالقضاء على عمل الأطفال من خلال إظهار الجهود المبذولة لتحسين جودة التدريب داخل نظام التعليم والتدريب المزدوج بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، كما تم عرض عدد من الممارسات الجيدة في الدول الافريقية المشاركة والتي ضمت كل من: دول ساحل العاج ونيجيريا ومالي ومالاوي وأوغندا،و عدد من الممارسات الدولية بمشاركة الاتحاد الافريقي ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بقضايا مكافحة عمل الاطفال.

وخلال اعمال الجلسة الختامية للمشروع قامت رشا عبدالباسط ، باستعراض جهود الحكومة المصرية، ووزارة القوى العاملة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الاسرة 2018 -2025، وطالبت بتشكيل لجنة توجيهية اقليمية للمشروع تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لتبادل الخبرات وتنفيذ الشراكات بين الدول الاعضاء، هذا بالإضافة إلى أهمية السعي الجاد لتنفيذ مرحلة ثانية من مشروع ACCEL Africa في مصر لدعم الجهود الوطنية في مكافحة ظاهرة اسوأ اشكال عمل الأطفال ولمواجهة التحديات وضمان استدامة المكتسبات التي تم تحقيقها، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإعلان ديربان، وخطة العمل الأفريقية العشرية بشأن القضاء على عمل الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة 2020-2030).