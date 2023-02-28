عاجل.. السيسى: ناقشت مع رئيس وزراء المجر توطين صناعة عربات السكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، أنه تم التطرق إلى بحث سبل التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر.

وأوضح أنه تم تناول تعزيز العلاقات الثنائية فى مجالات النقل والتجارة والسياحة والزراعة والرى والثقافة والتعليم، متقدما بالشكر على قرار السلطات المجرية بزيادة المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية لمصر لتصبح 200 منحة سنويا اعتبارا من العام الدراسى 2023-2024 متطلعا إلى زيادة المنح.