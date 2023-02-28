توطين صناعة وزيادة منح دراسية.. نص كلمة السيسى خلال مؤتمر رئيس وزراء المجر

جدة - نرمين السيد - وإلى نص الكلمة:

"فيكتور أوربان"، رئيس وزراء دولة المجر الصديقة، السيدات والسادة الحضور، أودُ فى البداية أن أرحب بصديقى العزيز "فيكتور أوربان"، الذى تكتسب زيارته إلى مصر أهمية خاصة، فى ضوء التوقيع اليوم على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس قوة وعمق العلاقات بين بلدينا، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1928، وهى العلاقات التى توطدت بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة، ونعتزم مواصلة دفعها للأمام.

إن العلاقات بين مصر والمجر تُعد نموذجا يحتذى به فى عالمنا، الذى يمر فى هذه الآونة بصعوبات وتحديات لم يألفها منذ عقود طويلة، وسبب تميّز هذه العلاقات فى تقديرى، هو توافر التفاهم المشترك، والاحترام المتبادل، لمواقف وقيم الدولتين، فضلاً عن التوافق السياسى بين بلدينا إزاء الكثير من القضايا الدولية، وهى الأمور التى ناقشناها خلال المباحثات الثنائية التى عُقدت اليوم.

السيدات والسادة، لقد تركزت المباحثات مع دولة رئيس الوزراء المجرى، على بحث سُبل مُواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، حيث توافقنا على الفائدة الكبيرة التى ستعود على المستثمرين المجريين، من الاستثمار فى مصر، وبشكل خاص فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما شددنا على ضرورة مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيراتها المجرية، فضلاً عن تبادل الخبرات فى مجالى الزراعة وإدارة المياه والرى، والنظر فى سُبل التعاون لمواجهة أزمتى الغذاء والطاقة العالميتين، والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين.

وأكدنا أيضاً أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها، وتطرقنا إلى ضرورة بحث سبل التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر.

وتناولت مباحثاتنا كذلك أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات النقل، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والسياحة، والزراعة والرى وإدارة المياه، وكذلك فى مجاليْ الثقافة والتعليم.

وهنا، أودُ أن أتقدم بجزيل الشكر إلى دولة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، على قرار السلطات المجرية بزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنويا، اعتبارا من العام الدراسى 2023/2024، كما أعرب عن تطلعنا لزيادة عدد تلك المنح مجدداً فى المستقبل فى ضوء الاستفادة التى يحظى بها الطلبة المصريون من المنح المجرية ومن الدراسة فى المجر.

السيدات والسادة الحضور، تم أيضاً خلال المباحثات تبادل وجهات النظر إزاء الأزمات الدولية والإقليمية التى يمر بها عالمنا اليوم، لاسيما فى الشرق الأوسط وأوروبا، حيث يوجد تقارب كبير فى وجهات النظر بين البلدين فى هذا الصدد، من حيث ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الروسية/ الأوكرانية، فى أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لمصالح الشعوب وإنهاءً للمعاناة الإنسانية، وللحد قدر المستطاع من العواقب الاقتصادية الهائلة، التى ترتبت على استمرار تلك الأزمة، والتى جاءت بعدما مر العالم بظروف صعبة غير مسبوقة على إثر تفشى جائحة كورونا.

وقد أكدنا أيضاً ضرورة مواصلة التعاون المشترك بين البلدين فى مجالى الهجرة غير المشروعة ومكافحة الإرهاب، أخذاً فى الاعتبار النجاح الكبير الذى حققته مصر فى هذين الموضوعين.

السيدات والسادة، فى الختام، أرحب مجددا بدولة رئيس وزراء المجر "فيكتور أوربان"، والسيدة قرينته، فى مصر، ضيفان عزيزان على مصر وشعبها، وأتمنى لهما إقامة سعيدة، وشكرا.