جدة - نرمين السيد - قال ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، إنه سيتم التعاون مع مصر فى مجال الصناعة، معقبا: "لن نبيع لكم منتجات فقط ولكن سنأتى إلى هنا لتشكيل شركات مجرية مصرية مشتركة ونصنع فى مصر ونوطن صناعات رائعة وممتازة ذات مستوى عالى".





وأضاف أوربان، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية: "سعداء أنكم ترسلون إلينا شبابكم، ونحن سعداء على استقبال 200 طالب مصرى لأنهم سيكونون فى المستقبل الجيل الجديد لمواصلة العلاقات المتينة التى نجحنا فى بنائها فى السنوات الماضية". وتابع: "أشكر الرئيس السيسى على المفاوضات، وشكرا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء المجر: سنوطن صناعات رائعة فى مصر.. ولن نبيع فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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