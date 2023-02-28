القباج: المرأة المصرية تقدم نموذجًا رائعًا فى بناء الوطن

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حفل توزيع الجوائز على خريجى برنامج "مصنع الابتكار" فى إطار الشراكة بين منظمة أشوكا الوطن العربى ومؤسسة الوليد للإنسانية.





حضر الحفل الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، والمهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، ولميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسؤولية المجتمعية، والدكتورة إيمان بيبرس، المديرة الإقليمية لمنظمة أشوكا العالم العربى، ونائبة رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وسلمت القباج الفائزين جوائز المسابقة، حيث حرصت على تهنئتهم والشد من أزرهم لمواصلة العمل والإنتاج، وتقديم المزيد من الحلول الابتكارية والمشاريع الإنتاجية الصديقة للبيئة والمفيدة للمجتمع.

وأكدت وزيرة التضامن أن الشباب المصرى المبدع سيصبح عضوًا فاعلا فى الاقتصاد المصرى المحلى، خصوصا أنه فى وسط الأزمات الاقتصادية العالمية نعول على الشباب للخروج من تلك الأزمات بأفكار ابتكارية، حيث إن الشباب يعد الأكثر إطلاعا على التكنولوجيا والبحث، فضلا عن جرأته فى اتخاذ خطوات غير تقليدية.

وأضافت القباج أن المرأة المصرية على مدار تاريخها تقدم نموذجًا رائعًا فى بناء الوطن، موجهة التحية فى الوقت ذاته لكل رجل ساند المرأة فى حياته سواء الأم أو الزوجة أو الأخت باعتبارها مكملة له فى هذا المجتمع، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أعطى أهمية كبيرة للنساء ومناصرة حقوقهن، والأهم مشاركة النساء فى العمل لتحقيق المزيد من الإنتاج.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى بأن الوزارة لديها مراكز خدمات المرأة العاملة التى تقدم الخدمات للسيدات العاملات كى يتمكن من المساهمة فى العمل العام والإنتاج والتنمية، حيث تقدم هذه المراكز اقتصاد الرعاية من رعاية المسن، وذوى الإعاقة والأطفال، وإعداد وجبات نصف مطهية، كما تم الإكثار من الحضانات من أجل تنمية الطفولة المبكرة، والاهتمام بجودة معايير الأطفال ومنهج جديد للأطفال.

وأشارت القباج إلى أهمية التمكين الاقتصادى، وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، لأن هذا الأمر من الموضوعات المهمة، وكذلك الحفاظ على التراث الحرفى، مشددة على أن الوزارة تنظم معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، والعام الماضى تم تنفيذ ما يقرب من 20 معرضا على مستوى الجمهورية، وهذا العام نسعى لزيادة أعدادها.