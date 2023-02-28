جدة - نرمين السيد - وأضاف أوربان، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، أن هناك خط دفاع لأوروبا فى شمال إفريقيا والقلعة الأحصن فيها هى مصر، متابعا: "لولا مصر لكانت أوروبا غارقة فى مشاكلها".
وأوضح أن استقرار مصر والعمل الذى تقوم به مرتبط بشكل وثيق بأمن أوروبا والمجر، معقبا: "أوروبا يجب أن تكون شاكرة وممتنة لمصر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء المجر: لولا مصر لغرقت أوروبا فى مشاكلها.. والقاهرة خط دفاعنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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