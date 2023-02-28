رئيس وزراء المجر: لولا مصر لغرقت أوروبا فى مشاكلها.. والقاهرة خط دفاعنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوربان، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، أن هناك خط دفاع لأوروبا فى شمال إفريقيا والقلعة الأحصن فيها هى مصر، متابعا: "لولا مصر لكانت أوروبا غارقة فى مشاكلها".

وأوضح أن استقرار مصر والعمل الذى تقوم به مرتبط بشكل وثيق بأمن أوروبا والمجر، معقبا: "أوروبا يجب أن تكون شاكرة وممتنة لمصر".