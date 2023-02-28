رئيس وزراء المجر: نستطيع شراء الغاز المسال من مصر فى 2026

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوربان، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، أن هناك منتدى رجال أعمال يشارك فيه شركات مصرية ومجرية "86 شركة وهو ما يشير إلى قوة العلاقة بين البلدين".

وأوضح أنه سيتم تشكيل تعاونا فى مجال الطاقة النووية بين البلدين، معقبا: "نحن يجب أن نغطى طاقتنا من خلال الاستيراد، وبعد 2026 سنستطيع شراء الغاز المسال من مصر".