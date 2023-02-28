وزارة القوى العاملة تٌصدر بياناً بشأن عمال مصريين ضحايا حادث مروري بالكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 02:24 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء ،عن وفاة 4 وإصابة 3 آخرين من العمال المصريين في الكويت،وان جثامين الذين لقوا مصرعهم وصلت القاهرة صباح اليوم ،وقالت الوزارة في بيان أنها تابعت من خلال مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت،حالة العمال المصريين ضحايا حادث تصادم وانقلاب ثنائي في طريق المطلاع باتجاه العبدلي اثناء توجههم الى عملهم ،وقالت انه وبالتنسيق مع القسم القنصلي تم انهاء إجراءات شحن الجثامين الى ارض الوطن على رحلة الجزيرة رقم 701 ، اليوم الثلاثاء ،وانه جاري المتابعة مع شركة التأمين لمعرفة هل مؤمن عليهم من عدمه،وذكر مكتب التمثيل العمالي في تقريره أنه يتابع هذه الواقعة تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة أحوال العمالة المصرية في الدولة والاطمئنان على حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم لدى جهات عملهم..

واوضح إمام العاصى المحلق الإدارى بمكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في تقريره للوزارة، انه تم متابعة العمال المصريين ضحايا حادث تصادم وانقلاب ثنائي في طريق المطلاع باتجاه العبدلي اثناء توجههم الى عملهم حيث لقي 4 مصرعهم وهم:مينا حليم ميخائيل كامل،وراضي عشم شفيق حنين، ومدحت مكرم بولس مسعود من مواليد محافظة أسيوط، وسامي شكري جميل ونيس من محافظة قنا، كما أصيب 3 اخرون داخل العناية المركزة بمستشفي الجهراء وهم :المقاول عيد ناجح فراج والذى يعاني من كسور بالقدم وتجمعات دموية بالراس والبطن ، وبيتر سعد صدقي موسي يعاني بكسور بالوجه واليد اليمني،وعادل داوود سليمان يعاني بكسور بالجمجمه ونزيف وتم التواصل مع ابناء عمومهم بالكويت،وأفادوا بأن جميعهم يعملون" اعمال حرة "،لدى مقاول من الباطن والمقاول من ضمن المصابين وتم تسجيل قضية رقم 23/2023 مرور المطلاع .

واضاف الملحلق الإدارى ، انه تم التنسيق مع القسم القنصلي لإنهاء إجراءات شحن الجثامين الى ارض الوطن ، وتم ابلاغ عزاء وزير القوى العاملة لذوى المتوفيين وتمنيه الشفاء العاجل للعمال المصابين ، مؤكداً حرص المكتب على متابعة كافة مستحقات المتوفيين والمصابين لدى جهات العمل التابعين لها وتوصيلها إلى ذويهم .