”القوى العاملة” : 180 فرصة عمل لذوى همم بمجموعة مطاعم بالقاهرة والإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 02:24 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن فرص عمل جديدة لذوي همم في محافظتى القاهرة والإسكندرية ..وقال بيان صحفي عن "الوزارة" اليوم الإثنين ان الوزير حسن شحاتة تلقى تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية ، بشأن إستلامها طلباً من مجموعة مطاعم امريكانا ،توضح فيه "المديريتين" ، عن إحتياجها لـ 180 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الاعاقة، و"الصم والبكم والحركية البسيطة وضعف الابصار " من أبناء محافظة القاهرة والإسكندرية وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركتين.

وأوضحت هبة احمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل بالوزارة ، انه تم توفير فرص العمل بالتعاون بين الإدارة والمديريات ومجموعة امريكانا لتعيين 180 من ذوى القدرات الخاصة داخل المجموعة في فروعها ، منهم 30 فرصة بالإسكندرية ، و 150 فرصة بالقاهرة ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من ذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية ، كما يتم التقدم للحصول على تلك الفرص المتاحة بالقاهرة من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر ، وفى الإسكندرية بمقر ديوان المديرية وعنوانه : شارع دكتور سيد فهمى من مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء – سموحة .

وأضافت المدير العام ، ان فرص العمل المتاحة توفر العديد من المزايا لذوى الهمم والقدرات منها راتب شهرى مجزى وحوافز وبدلات ، تامين صحى وإجتماعى، وتأمين على الحياة ، ووجبات داخل المطاعم ، وأجازة أسبوعية ، لمن هم من سن 18 إلى 35 سنة ، والعمل قرب محل إقامتهم لمدة 9 ساعات يومياً ، كما حددت شروط التقدم للحصول على الفرص بان يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والموقف التجنيدى للذكور مع وجود بطاقة الخدمات المتكاملة .