شهدها رئيس الوزراء.. توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات قطرية فى الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة.





يأتى ذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

ووقع مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصرى الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وعن جانب الشركات القطرية كل من: رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، وراشد بن على المنصورى، الرئيس التنفيذى لشركة "أعمال"، والدكتور حسام الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة القمرا القابضة.

وعقب التوقيع أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم تأتى تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصحة بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين.

ولفت الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، إلى أن مذكرات التفاهم تستهدف توفير إطار قانونى بما يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، وبلورة مجالات التعاون فى قطاع الخدمات الصحية، حيث يتباحث طرفا المذكرات بشأن فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التى تعمل داخل جمهورية مصر العربية بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية ورفع كفاءتها، ويعود بالمردود الاقتصادى على الشركات المشاركة فى تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين.

ووفقا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها من جانب الشركات القطرية، وكذا العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.

من جانبهم، أكد مسؤولو الشركات أهمية ما تم توقيعه اليوم من مذكرات تفاهم، لما لها من دور فى دعم وتعزيز أطر التنسيق المشترك الذى سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون المصرى القطرى فى مجال الرعاية الصحية.