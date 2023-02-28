عاجل.. السيسى: بحثت مع رئيس وزراء المجر تعزيز العلاقات الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، أن ما يميز العلاقات هو التفاهم المشترك والاحترام المتبادل لقيم ومواقف الدولتين، إضافة إلى التوافق بشأن القضايا السياسية.

وأوضح أن مباحثاته مع رئيس وزراء المجر ركزت على بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتم التوافق على الفائدة الكبيرة التى ستعود على المستثمرين المجريين فى مصر.

وأشار إلى تأكيد تقوية الروابط بين الشركات المصرية ونظيرتها المجرية، فضلا عن تبادل التجارب فى المياه والرى والنظر فى سبل التعاون لمواجهة أزمتى الغذاء والطاقة العالميتين، وزيادة عدد السائحين بين البلدين.