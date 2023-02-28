السيسى: العلاقات المصرية المجرية شهدت دفعة كبيرة منذ تولى ڤيكتور أوربان

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، أن العلاقات المصرية المجرية من حوالى 95 عاما، ولكنها شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة التى تولى فيها ڤيكتور أوربان.
وأكد أن ڤيكتور أوربان زار مصر منذ 7 سنوات وكانت الزيارة تمثل دعم حقيقى للأوضاع فى مصر، متابعا: "كان لينا صوت فى الاتحاد الأوروبى من خلال المجر، والتى كانت تفسر الأوضاع فى مصر والمنطقة، وأقدر هذا الأمر لكم، واعتز به".
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