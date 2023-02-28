توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق التنمية الحضرية والأكاديمية البحرية

جدة - نرمين السيد - وقع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اتفاقية تعاون بهدف الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية المتاحة بالأكاديمة، وكذلك الربط بين المناهج التعليمية والممارسة المهنية.





يأتى هذا التعاون فى إطار حرص الدولة على الاستفادة من الكوادر الأكاديمية المميزة وتهيئة الخريجين الجدد لسوق العمل بمصر. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاستشارى للأكاديمة بمقر القرية الذكية والذى يحتفل بمرور 10 سنوات، وقد تمحورت الجلسة حول ثلاثة نقاط رئيسية هى: ربط التعليم الهندسى بالصناعة لإعداد خريج متميز لسوق العمل المحلية والدولية، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة فى الصناعات المختلفة وانعكاسها على تطوير المناهج،

وبحث سبل التعاون المشترك بين الكلية والصناعة عن طريق بروتوكولات تعاون.

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