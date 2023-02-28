مذكرات تفاهم ومؤتمر صحفى لـ السيسى ورئيس وزراء المجر (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية، مع ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، كما يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم.



جدة - نرمين السيد - يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية، مع ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، كما يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم. صرح بذلك السفير أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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