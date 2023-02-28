توقيع 3 مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة وشركات قطرية (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الوزارة، وعدد من الشركات القطرية، وذلك فى إطار دعم وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.





جاء ذلك على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لدولة قطر، على رأس وفد رفيع المستوى ضم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وقع مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصرى الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، وعن الجانب القطرى، ورامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، وراشد بن على المنصورى، الرئيس التنفيذى لشركة "أعمال"، والدكتور حسام الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة القمرا القابضة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها، تأتى تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصحة، بهدف تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن مذكرات التفاهم تهدف إلى بحث فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التى تعمل داخل مصر، بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية، بما يعود بالمردود الاقتصادى على الشركات المشاركة فى تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مذكرات التفاهم تستهدف توفير إطار قانونى يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، وبلورة مجالات التعاون فى قطاع الخدمات الصحية، مضيفا أن وزارة الصحة المصرية ستعمل على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها من جانب الشركات القطرية، وكذا العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.