وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الفيوم معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية ومبادرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 01:26 مساءً - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمقر الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات .

وفى بداية اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الفيوم موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ضمن برنامج تطوير الريف المصرى بالمحافظة والتي تستهدف فى مرحلته الأولى 63 قرية بمركزي أطسا ويوسف الصديق حيث سيتم تنفيذ حوالي 1320 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تسعى لإحداث تنمية حقيقية في حياة المواطنين في القرى المستهدف ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة ، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة على أرض الواقع في القرى ولقاء المواطنين ، بالإضافة إلى اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات مع الوزارات والهيئات والشركات المنفذة للمشروعات لسرعة دخولها الخدمة أمام المواطنين .

ومن جانبه قال محافظ الفيوم أن المحافظة والقيادات التنفيذية تتابع بصورة يومية تنفيذ المشروعات لتذليل أي معوقات خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب ومجمعات الخدمات لسرعة دخولها حيز التنفيذ بكامل طاقتها في أسرع وقت، بما يعود بالنفع علي المواطنين ويخفف الأعباء عن كاهلهم.

ووجه وزير التنمية المحلية بتكثيف الأعمال بالمشروعات التي اقتربت على الانتهاء لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين بما يحقق هدف القيادة السياسية في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لأهالى قرى محافظة الفيوم .

كما شهد اللقاء كذلك استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 والتي ستبلغ تكلفتها حوالى 500 مليون جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، وعرض الدكتور أحمد الأنصار لمعدلات تنفيذ بعض المشروعات الجارى تنفيذها خاصة في مجال تطوير الطرق والرصف وتغطية المصارف ورفع كفاءة الوحدات المحلية وإحلال وتجديد عدد من الكبارى وتوريد بعض معدلات النظافة ، وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ المشروعات للإسراع بمعدلات الأداء وتنفيذ الأعمال بأفضل جودة .

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة جهود محافظة الفيوم في توفير السلع الغذائية الأساسية المخفضة للمواطنين في جميع القرى والمراكز بجودة وبأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين والتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك .

وشدد وزير التنمية المحلية أن الدولة تعمل على توفير جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة والتوسع في معارض ومنافذ " أهلاً رمضان " بجميع المراكز والأحياء والمناطق الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية، وأشار اللواء هشام آمنة إلى ضرورة الرقابة على تلك المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة للتصدى لأى محاولات لبيع السلع والمنتجات بأسعار مرتفعة أو ذات جودة منخفضة استغلالاً للمواطنين .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الأنصارى أن المحافظة مستمرة في افتتاح معارض " أهلا رمضان " في جميع مراكز المحافظة والتي كان أخرها في مدينة إطسا ، وهناك تنسيق وتعاون مع الغرف التجارية وكبار التجار لتوفير السلع الأساسية في المعارض والشوادر وعلى رأسها الزيت والسكر والأرز والمكرونة والبقوليات واللحوم والدواجن وجميع السلع الضرورية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة ومنع تخزين واحتكار السلع لرفع العبء عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل

كما تطرق الإجتماع كذلك إلى جهود محافظة الفيوم للارتقاء بمستوى النظافة ومتابعة سير العمل في مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بإجمال استثمارات حوالى 112 مليون جنيه وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة في كوم أوشيم ويوسف الصديق والمحطات الوسيطة الثابتة في يوسف الصديق ، ورفع تراكمات المخلفات في عدد من المدن والمراكز بالإضافة إلى بعض المشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تحسين مستوي الخدمة والحصول على رضا المواطنين .

كما تابع وزير التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصاري جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لشكاوي المواطنين في جميع المراكز والمدن بالمحافظة والقري التابعة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة في هذا الشأن ، وكذا متابعة عدد من الملفات المهمة بالمحافظة وعلى رأسها التصدي بكل حسم لأى تعديات على أراضي وأملاك الدولة في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضي الدولة .

كما شهد اللقاء متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التي بدأت في جميع المحافظات ومنها محافظة الفيوم وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، و الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة حيث تم دعم المحافظة بعدد 130 الف شجرة من اجمالى 197 ألف شجرة سيتم زراعتهم بالمحافظة خلال العام المالي الحالي ، حيث ستقوم وزارة التنمية المحلية بتوريد حوالى 170 ألف شجرة إلى المحافظة ، ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بالأشجار التي سيتم زراعتها ومتابعتها بصورة مستمرة لتحقيق الأهداف التي وضعتها الفيادة السياسية من هذه المبادرة المهمة .