القوى العاملة تعلن عن فرص تدريبية في مجال السياحة والفنادق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 01:26 مساءً - تلقت الإدارة المركزية للتدريب المهني، والإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة طلباً من شركة " مانفودز ماكدونالدز " تطلب فيه توفير متدربين من الشباب من الجنسين، وذلك تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة في هذا الشأن .

وأوضح أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بأن الوزارة تعلن عن تلقيها طلبات الراغبين في التدريب لطلبة وخريجي السياحة والفنادق على مهن " مضيف سياحي ، وعضو فريق ، ومضيف أول ، ومشرف " ، على أن تقدم الطلبات بمقر وزارة القوى العاملة بالإدراة العامة للتشغيل ، ومكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) لتسجيل بياناتها،

وأضاف "قطامش" أنه هناك مميزات سيتم منحها خلال العملية التدريبية التي ستتم بالتنسيق بين الوزارة والشركة ومنها : منح المتدرب بدل انتقال نقدي عن كل ساعة تدريب بما يعادل 11 جنيه مصري، وعدد ساعات التدريب المتاحة شهريا هي 208 ساعة تدريب بواقع 8 ساعات يومياً ، وزي للتدريب ، ووجبة غائية ، ووثيقة تأمين ، والإجازات المقررة قانوناً ، ومنح شهادة معتمدة عن فترة الترديب بعد اجتياز البرنامج التدريبي ، فضلاً عن الأولوية في التوظيف الدائم بالشركة بعد انتهاء التدريب بشرط توافر شروط التعيين وتوافر الفرص الوظيفية بالشركة .