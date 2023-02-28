مصر تقدم التعازى للبرازيل فى ضحايا الفيضانات

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص التعازى والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة فى ضحايا الفيضانات وانزلاق التربة جنوب شرق البلاد، والتى أسفرت عن العشرات من الوفيات والمصابين والمفقودين.





كما تقدمت مصر بصادق التعازى لذوى الضحايا، متمنية سرعة العثور على المفقودين والشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب البرازيل فى هذا المصاب الأليم.

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