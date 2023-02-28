تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ59 ألف منتفعة فى شهر

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وحدوث الإجهاض فى 280 مستشفى حكومى تابعين لوزارتى الصحة والسكان والتعليم الجامعى بـ20 محافظة على مستوى الجمهورية، مُضيفاً أنه بدأ تطبيق البرنامج بعدد من المستشفيات الخاصة كتجربة استرشادية بالتعاون مع العلاج الحر بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج.
وتابع عبد الغفار أنه تم تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادات القيصرية بنسبة 42 % خلال شهر يناير 2023، مشيراً إلى أن الولادات القيصرية تمثل 72% من إجمالى الولادات طبقا للمسح الصحى للأسرة المصرية 2021.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، على توافر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والمتنوعة، وتوفير مخزون استراتيجى من وسائل تنظيم الأسرة يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة طبقاً لتاريخ الصلاحية لكل وسيلة.
وأشار عباس إلى زيارة مليون و889 ألفا و729سيدة للوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية للحصول على وسيلة لتنظيم الأسرة من ضمنهن 204 آلاف و528 زيارة منتفعة لأول مرة، وذلك خلال الشهر الماضى.
وذكر عباس أنه تم عقد 160 دورة تدريبية لــ 2727 فردا من الفرق الطبية بمختلف المحافظات على المشورة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة بالمستشفيات، وإدخال البيانات وإنشاء التقارير والتحاليل للوقوف على أهم المعوقات والتحديات والعمل على تذليلهما، بهدف رفع كفاءة الأداء على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.
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