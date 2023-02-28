التضامن: استهدفنا 32 قرية بالمرحلة الثانية من حملة «مصر بتتغير للأفضل»

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان صحفى، إن "هذه المرحلة تستهدف منذ انطلاقها 32 قرية حول المنصورة لتقديم جميع الاحتياجات الاجتماعية والصحية للأسر الأولى بالرعاية؛ من أجل تحقيق رؤية الدولة فى توفير حياة كريمة لكل المواطنين فى البلاد.

وقالت رامونا ـ فى مقابلة على قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ إن "وزارة التضامن بدأت خلال العام الماضى فى تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الحملة التى استهدفت 4 محافظات "أسيوط والمنيا وبنى سويف وسوهاج".

وأشارت مستشار وزير التضامن للتسويق الاجتماعى إلى استعداد وزارة التضامن من خلال 4 مراكز مختلفة فى شهر مارس المقبل، تقديم كافة خدماتها من خلال هذه الحملة لـ150 قرية مستهدفة خلالها السيدات من عمر 16 لـ55 عاما، مشددة على أن الهدف من وراء هذه الحملة تقديم حزمة تدخلات يأتى على رأسها التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للسيدات والأسر.

وأوضحت رامونا أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات، من خلال هذه الحملة والتى من ضمنها خدمات صحية عن طريق نشر قوافل طبية تتضمن تخصصات مختلفة من بينها خدمة تنظيم الأسرة بالاضافة إلى قيامها بدعم المشروعات متناهية الصغر، كما تعمل من خلال برنامج "مودة" الخاص بالشباب المقبلين على الزواج حتى يتم التأكد أن مؤسسة الاسرة مبنية على أسس صحيحة، كما تعمل من خلال مؤسسة "الحماية" التى تعمل على تقدم الدعم النقدى غير مشروط للأسر، كما تعمل ضمن برنامج "تكافل وكرامة" وبحث أى تظلمات وإزالة كافة العقبات أمام الأسر.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت خلال الساعات الماضية تدشين المرحلة الثانية من حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى، لينطلق قطار المرحلة الثانية من الحملة من محافظة الدقهلية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تنفيذ العديد من الحملات والبرامج الاجتماعية، وتنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وتستهدف الحملة تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وذلك من خلال تقديم حزمة من التدخلات التى تساعد الأسر الأولى بالرعاية بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.