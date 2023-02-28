رئيس النواب يُحيل 3 مشروعات إلى اللجان النوعية للدراسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 12:29 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 3 مشروعات قوانين، مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:

1- إحالة مشروع قـانون مُقدم من النائب عبد المنعم إمام، و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن نظام الأحزاب السياسية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

2- إحالة مشروع قـانون مُقدم من النائبة أسماء سعد الجمال، و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

3- إحالة مشروع قـانون مُقدم من النائب عاطف المغاوري، و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام التعليم، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.