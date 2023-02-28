وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي مع جامعة بوليتكنك ميلانو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 12:29 مساءً - استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من جامعة بوليتكنك ميلانو وشركة إيني الإيطاليتين؛ لبحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجانبين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشـراكة بين الجامعات المصـرية والإيطالية، والاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجالات الهندسة، والطاقة، والتعليم التكنولوجي والفني، معربًا عن اعتزازه بالتعاون القائم بين مصر وشركة إيني في مجالات الاستكشافات، وإنتاج الغاز والبترول والتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيدًا بما حققته الشركة من اكتشافات مهمة في مصر خلال الأعوام الماضية.

وأشار د.أيمن عاشور إلى اعتزام الوزارة إطلاق الإستراتيجية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي 7 مارس المقبل، موضحًا أن هذه الإستراتيجية تستهدف الاهتمام بتدويل التعليم العالى، وتعظيم الشراكة مع الجامعات والشركات العالمية المرموقة، خاصة في مجالات الطاقة والتعليم التكنولوجي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ربط التعليم بالصناعة؛ بهدف تهيئة بيئة علمية متميزة، وربط الخريجين باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيدًا بالشراكات الدولية للجامعات التكنولوجية، والتي من أبرزها التعاون بين جامعة بني سويف التكنولوجية وكورياتك وشركة سامسونج الكورية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية وكل من جامعة بوليتكنك ميلانو وشركة إيني الإيطاليتين؛ بهدف التعاون في تنفيذ البرامج الدراسية التي تجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، ورفع الكفاءة العلمية والعملية لأعضاء هيئة التدريس وفق الأسس العالمية للتعليم الفني والتكنولوجي، وصقل مهارات الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، وتبادل الخبرات في توفير المعامل والورش المطابقة للمواصفات الدولية، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.

ومن جانبه، أشاد الجانب الإيطالى بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر وإيطاليا فى كافة المجالات التعليمية، والعلمية، والبحثية، معربًا عن سعادته بنجاح تجارب التعاون مع مصر خاصة فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى، ومن بينها التعاون بين شركة إيني الإيطالية، والشركة المصرية القابضة للغازات الصناعية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية في تطوير مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد، وفقًا للمعايير العالمية للتعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدًا استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.

حضر اللقاء من الجانب المصري، د.مدحت عوض رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، ود.أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، وم.علاء حجر وكيل وزارة البترول، وأ.محمود أبواليزيد نائب مدير شركة إيني في مصر، ومن الجانب الإيطالي د.إيمانولا كولمبيا ممثل جامعة بوليتكنك ميلانو والوفد المرافق لها، والسيد/ ماتيا كبيتاني مدير شركة إيني في مصر، والسيد/ ليونلو فاني ممثل شركة إيني للمشروعات الاجتماعية.