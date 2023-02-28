جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

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ووفق الجدول المعتمد، تبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق 12/6/2023، بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 18/6/2023، وتستمر حتى السبت الموافق 15/7/2023.
وتستمر امتحانات الطلاب المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، على مدى 11 يوما، موزعة خلال شهر و3 أيام، ويتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك من 27/6/2023، إلى 1/7/2023.
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