أين كنا وكيف أصبحنا.. مساهمات مصر الدولية فى 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى رئاسة مصر مجموعة الـ77 والصين عام 2018، وتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019، فضلاً عن استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لأكثر من 30 دولة إفريقية لمساعدتهم فى مجابهة انتشار فيروس كورونا، بجانب تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 16000 حالة متضررة من السيول بدولة السودان عام 2020.

وأضاف التقرير الذى جاء تحت عنوان "القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا" بعد 8 سنوات من جهود الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة، وفى إطار تصنيف مؤسسة "براند فاينانس" لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً فى مؤشر القوة الناعمة، أنه تم اختيار القاهرة مقراً لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى عام 2019، علاوة على إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة لمدة عامين عن الفترة 2023- 2024، كما أن مصر هى سابع أكبر مساهم بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى إطلاق المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار للقطاع، بالإضافة إلى بدء أعمال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عام 2014 لتعزيز جهود مصر بمجال التعاون الدولي، حيث تم بالفعل من خلالها إيفاد العديد من القوافل للدول الصديقة، وتقديم العديد من المعونات المتنوعة.

وأظهر التقرير، ما ذكرته UNHCR بأن مصر أول فريق دولى يصل إلى سوريا لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال.

واستعرض التقرير الجهود الحكومية والنظرة الدولية فى إطار الارتقاء بمؤشر التجارة والأعمال، والذى يعتمد التقييم فيه على بعض الركائز الفرعية منها حجم التبادل التجارى مع دول العالم، وسهولة بدء الأعمال، وامتلاك اقتصاد قوى لديه إمكانات النمو المستقبلية.