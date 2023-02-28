القوى العاملة: نستهدف إنشاء صندوق مركزى للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن مصر تسعى بكل الأشكال لتوفير حماية مجتمعية لمواطنيها، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة تلعب دورا مهما فى القضاء على البطالة، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالإضافة إلى إدماج ذوى الهمم فى سوق العمل.





وقال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، خلال مقابلة مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "دى إم سى"، اليوم، الثلاثاء، إنه تم حصر نحو 48 منشأة تتيح العمل لذوي الهمم، ونعمل على تطويرها لاستقبال أعداد أكبر، مبينا أن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، منها مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة لتأهيل وتدريب الشباب.

وطالب الشباب بضرورة التوجه إلى الوزارة أو المراكز التابعة للوزارة لمعرفة سبل التقدم والمشاركة فى الدورات التدريبية، كما أن الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة به كل الأيقونات الخاصة بالخدمات المقدمة.

وأضاف المتحدث: "لدينا ملتقى توظيف لذوى الهمم بإجمالى 1503 وظائف، يوم الخميس المقبل، وعلى من يرغب التقدم بالأوراق المطلوبة، وهى صورة البطاقة وشهادة ذوى الهمم".

وحول العمالة غير المنتظمة، قال إن فئة العمالة غير المنتظمة هى الأكثر تأثرا بالأحداث العالمية، ويصل عددهم إلى 331 ألف عامل غير منتظم، ولذلك نستهدف إنشاء صندوق مركزى لهم ووحدة تنفيذية.