جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين

جدة - نرمين السيد - وبحسب الجدول المعتمد، تبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، بمواد التربية الدينية والتربية والوطنية، واعتبارا من يوم السبت 17 يونيو 2023، تبدأ امتحانات المواد الأساسية، وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

ويتخلل امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين، إجازة عيد الأضحى المبارك التى تبدأ يوم 27 يونيو 2023، وحتى 1 يوليو 2023، وتعقد الامتحانات خلال 15 يوما موزعة على شهر كامل، يؤدى خلالها الطلاب امتحانات المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع.