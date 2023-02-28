تبدأ بامتحانات المواد خارج المجموع.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

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جدة - نرمين السيد - وبحسب الجدول الرسمى، تنطلق الامتحانات يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.
واعتبارا من الأحد الموافق 18 يونيو 2023، تبدأ امتحانات المواد الأساسية بمادة اللغة العربية، ويتخلل الامتحانات إجازة عيد الأضحى، اعتبارا من 27 يونيو 2023، إلى 1 يوليو 2023، وتنتهى الامتحانات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2023 ورقيا بنسبة 100%، ويقسم الامتحان إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد يجيب عنها الطلاب بنظام "البابل شيت"، و15% أسئلة مقالية قصيرة، ويتم التصحيح إلكترونيا لجميع أنواع الأسئلة.
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