بعد إشادتها بمصر.. كل ما تريد معرفته عن براند فاينانس ومصطلح القوة الناعمة

جدة - نرمين السيد - ما هى القوة الناعمة؟

تعنى القوة الناعمة أيضا قدرة الدولة على التأثير فى مختلف الفاعلين الدوليين (الدول – الشركات – المجتمعات – الأشخاص) من خلال الجذب والإقناع بدلاً من اللجوء للإكراه وأدوات القوة التقليدية.

ماذا عن القوة الناعمة فى مصر؟

وفى هذا السياق، عززت مصر من قوتها الناعمة بالتزامن مع جهودها الإصلاحية المتواصلة فى المجالات المختلفة خلال الـ 8 سنوات الماضية، بهدف استدامة التنمية وترسيخ قوة عناصرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتعتبر القوة الناعمة بمثابة القاطرة لتعزيز دور مصر ومكانتها على الساحة العربية والإقليمية والدولية ومواجهة التحديات، بما يمكنها من طرح ورعاية المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة، فضلا عن العمل على تحقيق التقارب مع الشعوب من مختلف الثقافات، بجانب الاستثمار فى رأس المال البشرى، واستغلال الإرث الثقافى والتاريخى والثقل الإنسانى والحضارى للترويج للثقافة والحضارة المصرية، الأمر الذى ينعكس إيجابا على تدعيم مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة ويضعها فى موقعها الصحيح كقوة مؤثرة فى محيطها الإقليمى بل والعالمى.

مؤسسة براند فاينانس وإشادة دولية

وتجدر الإشارة هنا إلى تصنيف مؤسسة "براند فاينانس" لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً فى مؤشر القوة الناعمة، فى أحدث تقرير صادر لها فى عام 2023.

وأشار التقرير إلى نجاح مصر فى الحصول على مكانة متميزة بمؤشرات القوة الناعمة، وذكر أن الدولة فى طليعة بلدان العالم التى حققت تقدماً فى المؤشر العالمى للقوة الناعمة لعام 2022 بزيادة قدرها 3.3 نقطة مقارنة بعام 2021، حيث احتلت المركز الـ 31 عام 2022 ليصل عدد النقاط إلى 41.6 نقطة، مقابل احتلالها المركز الـ 34 بـ 38.3 نقطة عام 2021، والمركز الـ 38 عام 2020بـ 34.8 نقطة، علماً بأن المؤشر يعتمد على استطلاع رأى أكثر من 100 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة لقياس التصورات الخاصة بالقوة الناعمة فى 120 دولة بالإضافة لآراء المتخصصين المشاركين بالمؤشر.

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ما هى مؤسسة براند فاينانس؟

براند فاينانس، مؤسسة استشارية تعمل فى مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارت التجارية للشركات وتشمل أعمالها خدمات التسويق والخدمات المالية والخدمات الضريبية والقانوينة.

يقع المقر الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط لمؤسسة لـ "براند فاينانس" فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تأسيسها سنة 1996 ويقع مقرها الرئيسى فى العاصمة البريطانية لندن.

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تقوم المؤسسة بشكل سنوى بتقييم أكثر من 3.5 آلاف علامة تجارية فى القطاعات كافة، والمناطق الجغرافية المختلفة، وتغطى فروع براند فاينانس أكثر من 20 دولة.

مؤشر براند فاينانس.. هذه قياسته

مؤشر براند فاينانس للقوة الناعمة يقيس كلا من مدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة الناعمة للدولة، ومدى تأثيرها على الساحة العالمية، وكذلك تقييم أداء الدولة فى 7 ركائز أساسية خاصة بالقوة الناعمة وهى التعليم والعلوم، والعلاقات الدولية، والتجارة والأعمال، والتراث والثقافة، والترويج الإعلامى والتواصل مع الخارج، والحوكمة، والقيم.

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