أخبار مصرية

مصر وقطر توقعان 3 اتفاقيات تعاون فى قطاع الصحة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 11:24 صباحاً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات تعاون فى مجال الصحة بين وزارة الصحة ونظيرتها القطرية.

 

وعقد  الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، لقاء مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

 

وقال الدكتور خالد عبد العفار، وزير الصحة خلال كلمته أن  مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأدوية  وإنها تصنع أكثر من 90% من احتياجاتها من الدواء محليا.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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