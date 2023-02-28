جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، أن الملتقى سيعقد يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023 بأحد الفنادق فى شارع جسر السويس بالقاهرة، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساءً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة تعقد ملتقى توظيف يوفر 1508 فرص عمل لذوى الهمم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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