200 منحة لطلاب الجامعات التكنولوجية من المجتمع المدنى والقطاع الخاص (صور)

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بجهود المجتمع المدنى والمؤسسات الاقتصادية الرائدة المتخصصة فى المجال التكنولوجى من واقع مسئوليتها المجتمعية فى دعم التعليم الفنى والتكنولوجى.





وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن مبادرة "تكافؤ" تمثل نموذجا رائعا لتعاون الجهاز التنفيذى للدولة ممثلا فى وزارة التعليم العالى، والقطاع الخاص من خلال مسئوليته المجتمعية ممثلا فى "إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، والمجتمع المدنى ممثلا فى مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؛ لتحقيق هدف الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى ودعم النابغين فيه من غير القادرين.

وفى هذا الإطار، نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، بالتعاون مع مجموعة "إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، بتنظيم احتفالية لتسليم 200 منحة لطلاب الفرقة الأولى بالجامعات التكنولوجية لتمويل دراستهم على مدار 4 سنوات، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لإطلاق مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين على استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطى قيمة المصروفات الدراسية لهم.



وأكد الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى، أن مبادرة "تكافؤ" تمثل نموذجا رائعا لتعاون الجهاز التنفيذى للدولة والقطاع الاقتصادى والمجتمع المدنى؛ للارتقاء بمنظومة التعليم الفنى ودعم النابغين فيه من غير القادرين.

وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وسفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن المبادرة تتضمن تقديم 200 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجا، وتعد ضمن المرحلة الأولى لدعم الجامعات التكنولوجية التى استحدثتها الدولة كمسار تعليمى؛ للمساهمة فى تأهيل الخريجين لسوق العمل، وتلبية متطلبات قطاعات الصناعة من التقنيين والفنيين المهرة لمواكبة تطورات الصناعة عالميا.



وأضاف زمزم، أن بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالى وإى فاينانس يأتى استمرارا لجهود صناع الخير فى تقديم الدعم النوعى للمنظومة التعليمية والارتقاء بها، وتضمنت هذه الجهود إطلاق مبادرة تدريب 100 ألف طالب جامعى على احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن مبادرة تكافؤ تعمل على المحافظة على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين غير القادرين بدعمهم للحفاظ على تفوقهم، وكذا دعم القطاعات التعليمية التى تمثل أهمية قومية ومنها الجامعات التكنولوجية.



وقالت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والخدمة المجتمعية بمجموعة "إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، إن المجموعة بصفتها أحد رواد التكنولوجيا المالية فى مصر فإنها لا تدخر جهدا فى دعم التعليم التكنولوجى ضمن استراتيجية المجموعة للاستثمار الاجتماعى المباشر، ولاسيما دعم الشباب الأكثر طموحا وشغفا وبخاصة غير القادرين منهم نحو الابتكار والتعلم التكنولوجى، لضمان مستقبل رقمى مليء بالكوادر والكفاءات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030.

وأضافت راشد، أن مجموعة "إى فاينانس" تقوم من خلال مبادرة "تكافؤ" بتقديم عدد من المنح لسداد المصروفات لنحو 200 طالب من طلاب منظومة التعليم الفنى والتعليم الثانوى العام الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وتقدر المنحة للطالب الواحد بنحو 10 آلاف جنيه سنويا، يستفيد منها طوال سنوات دراسته شرط أن يحافظ على تفوقه العلمى وحصوله على تقدير جيد كحد أدنى سنويا، كما تشمل المنح أيضا دعم الطالب الذى يحصل على تقدير امتياز تراكمى ويريد أن يكمل دراسته العليا من ماجستير ودكتوراه طوال مرحلة دراسته العليا، وتعمل المبادرة على توفير فرص عمل جيدة للطلاب المستفيدين من المنح.