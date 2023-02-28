منح دراسية وتقدم بالمؤشرات العالمية.. التعليم إحدى أذرع القوة الناعمة لمصر

جدة - نرمين السيد - أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا تضمن إنفواجرافات تحت عنوان "القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا"، بعد 8 سنوات من جهود الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة، وفى إطار تصنيف مؤسسة "براند فاينانس" لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً فى مؤشر القوة الناعمة.





ورصد التقرير الجهود الحكومية والنظرة الدولية فى إطار الارتقاء بمؤشر التعليم والعلوم، والذى يعتمد على بعض الركائز الفرعية منها الريادة فى مجال التعليم والعلوم، وقوة النظام التعليمى والابتكار والتكنولوجيا، وفيما يتعلق بتحقيق الريادة فى مجال التعليم والعلوم، أشار إلى احتلال مصر المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا من حيث عدد الجامعات المدرجة بتصنيف تايمز البريطانى، بإدراجها 23 جامعة إضافية خلال الـ8 سنوات الأخيرة، حيث تم إدراج 26 جامعة بالتصنيف عام 2023، مقابل 3 جامعات عام 2016.

وفى ذات السياق، جاء فى التقرير أنه تم تنظيم 30 مؤتمرا علميا فى التخصصات المختلفة واستضافة العديد من الدول الأفريقية والعلماء والباحثين فى عام 2022، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول فى العالم تجرى دراسات إكلينيكية خاصة بفيروس كورونا وفقا لـFinbold عام 2020، فضلا عن إدراج 397 من علماء مصر فى قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء فى العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، فى مجال نشر البحوث العلمية فى المجلات المفهرسة عالميا فى منصة Scival العالمية عام 2020، فضلا عن عودة فرع جامعة القاهرة بالخرطوم للعمل، وتجهيز فرع جامعة الإسكندرية بالعاصمة التشادية انجامينا، وبجوبا فى جنوب السودان للعودة وبدء الدراسة.

وتشمل الجهود فى هذا الإطار أيضا، إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية ضمن تصنيف ويبومتريكس الأسبانى عام 2023، فضلا عن تصدر المركز القومى للبحوث قائمة المراكز البحثية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لمؤشر سكيماجو الأسبانى، حيث جاءت 3 مراكز بحثية مصرية أخرى ضمن الـ 10 مراكز الأولى عام 2022.

وعلى صعيد ذى صلة، تناول التقرير الحديث عن قوة النظام التعليمى، حيث زاد عدد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية، بنسبة 295.5%، مسجلا 87 ألف طالب عام 2022، مقابل 22 ألف طالب عام 2014.

كما تقدمت مصر وفقا للتقرير، 14 مركزا فى مؤشر جودة التعليم الصادر عن US News، حيث احتلت المركز 37 عام 2022، مقابل المركز 51 عام 2019، فضلا عن زيادة الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد والجودة بنسبة 565.2%، حيث بلغت 306 برامج وكلية عام 2022، مقابل 46 برنامجا وكلية عام 2014.

وألمح التقرير إلى إنشاء مؤسسات تعليم أكاديمى دولية على أرض مصر ومنها، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرحلة الثانية، والجامعة الأهلية الفرنسية، وفرع جامعة إسلسكا، والجامعة الألمانية الدولية، وعودة فرع جامعة بيروت العربية للعمل.

وبشأن جهود نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ضمن الجهود الحكومية للارتقاء بمؤشر التعليم والعلوم، فقد تقدمت مصر 10 مراكز فى مؤشر الابتكار العالمى، حيث احتلت المركز 89 عام 2022، مقابل المركز 99 عام 2014، كما جاءت فى الترتيب 26 فى مؤشر سكيماجو للنشر العلمى عام 2021، مقارنة بـ37 عام 2014.