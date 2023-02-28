القوة الناعمة.. مصر تحصد جائزة «الدولة ذات التراث الأكثر ثراء فى العالم»

جدة - نرمين السيد - عززت الدولة المصرية من قوتها الناعمة بالتزامن مع جهودها الإصلاحية المتواصلة فى شتى المجالات على مدار 8 سنوات، من أجل استدامة التنمية وترسيخ قوة عناصرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.





ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء، تعد القوة الناعمة بمثابة القاطرة لتعزيز دور مصر ومكانتها على الساحة العربية والإقليمية والدولية ومواجهة التحديات، بما يمكنها من طرح ورعاية المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة، فضلا عن العمل على تحقيق التقارب مع الشعوب من مختلف الثقافات، بجانب الاستثمار فى رأس المال البشرى، واستغلال الإرث الثقافى والتاريخى والثقل الإنسانى والحضارى للترويج للثقافة والحضارة المصرية، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على تدعيم مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة ويضعها فى موقعها الصحيح كقوة مؤثرة فى محيطها الإقليمى بل والعالمى، وهو ما دفع إلى احتلال مصر مواقع متقدمة فى مؤشرات التصنيف الدولية، باعتبارها نموذجاً متميزاً فى القوة الناعمة.

التراث والثقافة

وسجلت مصر بمؤشر التراث والثقافة، وفقا للتقرير، 3.9 نقطة عام 2022، و4.4 نقطة عام 2021، و4.5 نقطة عام 2020، مضيفاً أن مصر حصلت للعام الثالث على التوالى على جائزة الدولة ذات التراث الأكثر ثراء فى العالم، حسب تقييم المؤشر خلال أعوام 2020 و2021و 2022.

ورصد التقرير الجهود الحكومية والنظرة الدولية فى إطار الارتقاء بمؤشر التعليم والعلوم، والذى يعتمد على بعض الركائز الفرعية منها الريادة فى مجال التعليم والعلوم، وقوة النظام التعليمى والابتكار والتكنولوجيا، وفيما يتعلق بتحقيق الريادة فى مجال التعليم والعلوم، أشار إلى احتلال مصر المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة بتصنيف تايمز البريطانى، بإدراجها 23 جامعة إضافية خلال الـ 8 سنوات الأخيرة، حيث تم إدراج 26 جامعة بالتصنيف عام 2023، مقابل 3 جامعات عام 2016.





وفى ذات السياق، جاء فى التقرير أنه تم تنظيم 30 مؤتمراً علمياً فى التخصصات المختلفة واستضافة العديد من الدول الأفريقية والعلماء والباحثين فى عام 2022، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول فى العالم تجرى دراسات إكلينيكية خاصة بفيروس كورونا وفقاً لـFinbold عام 2020، فضلاً عن إدراج 397 من علماء مصر فى قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء فى العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، فى مجال نشر البحوث العلمية فى المجلات المفهرسة عالمياً فى منصة Scival العالمية عام 2020، فضلاً عن عودة فرع جامعة القاهرة بالخرطوم للعمل، وتجهيز فرع جامعة الإسكندرية بالعاصمة التشادية انجامينا، وبجوبا فى جنوب السودان للعودة وبدء الدراسة.

وتشمل الجهود فى هذا الإطار أيضاً، إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية ضمن تصنيف ويبومتريكس الأسبانى عام 2023، فضلاً عن تصدر المركز القومى للبحوث قائمة المراكز البحثية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لمؤشر سكيماجو الأسبانى، حيث جاءت 3 مراكز بحثية مصرية أخرى ضمن الـ 10 مراكز الأولى عام 2022.

وعلى صعيد ذى صلة، تناول التقرير الحديث عن قوة النظام التعليمى، حيث زاد عدد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية، بنسبة 295.5%، مسجلاً 87 ألف طالب عام 2022، مقابل 22 ألف طالب عام 2014.

وبشأن جهود نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ضمن الجهود الحكومية للارتقاء بمؤشر التعليم والعلوم، فقد تقدمت مصر 10 مراكز فى مؤشر الابتكار العالمى، حيث احتلت المركز 89 عام 2022، مقابل المركز 99 عام 2014، كما جاءت فى الترتيب 26 فى مؤشر سكيماجو للنشر العلمى عام 2021، مقارنة بـ37 عام 2014.

وتتضمن الجهود فى هذا الصدد كذلك، إطلاق 7 دورات لمعرض القاهرة الدولى للابتكار منذ 2014 وحتى 2023، فيما زاد عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً بنسبة 158.7%، حيث بلغ 38.8 ألف بحث عام 2022، مقابل 15 ألف بحث عام 2014.