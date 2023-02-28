صحف الكويت تبرز استعداد مصر التام لتوفير سبل الدعم الإنسانى للشعب السورى

جدة - نرمين السيد - اهتمت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بزيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى سوريا وتركيا، ولقائه مع الرئيس السورى بشار الأسد، وتأكيدة وقوف مصر قيادة وحكومة وشعبا بجانب سوريا فى مواجهة محنة الزلزال وتضامن ومؤازرة ومواساة للشعب التركى وللحكومة بسبب الكارثة.





فى صحيفة (الأنباء) الكويتية وتحت عنوان "شكرى يؤكد وقوف مصر قيادة وحكومة وشعبا بجانب سوريا فى مواجهة محنة الزلزال" كتبت الصحيفة، أن وزير الخارجية سامح شكرى أكد - أمس - وقوف مصر قيادة وحكومة وشعبا بجانب الشعب السورى؛ من أجل مواجهة المحنة الذى يمر بها عقب الزلزال المدمر الذى أودى بحياة الآلاف، مشددا على استعداد مصر التام بكل ما لديها من موارد لتوفير كل السبل اللازمة لتقديم الدعم الإنسانى لمؤازرة الشعب السورى، وذلك بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية وفقا للأولويات، لمواجهة آثار هذا الزلزال فى البلاد، وأن الهدف الرئيسى وراء زيارته (دمشق) إنسانى فى المقام الأول؛ لنقل التضامن قيادة وشعبا، موضحا أنه فى مثل هذه المحن يكون التعامل على أرضية ما يربط الدول من أواصر إنسانية، وهو ما يتم التركيز عليه فى المرحلة الحالية.

وتابعت الصحيفة بأن الرئيس السورى بشار الأسد أكد لشكرى الحرص على العلاقات مع مصر، موجها الشكر لها لما قدمته من إغاثة لمتضررى الزلزال وذلك خلال استقبال الرئيس السورى بشار الأسد وزير الخارجية سامح شكرى، الذى نقل له رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد فيها تضامن مصر مع سوريا واستعدادها لمواصلة دعم السوريين بمواجهة آثار الزلزال.

وفى نفس الصحيفة وتحت عنوان "أوغلو: فتحنا صفحة جديدة مع القاهرة، وشكرى سنبقى بجانب أنقرة والعلاقات سترتقى" قالت إن وزير الخارجية سامح شكرى أكد أن المساعدات التى قدمتها مصر لتركيا أقل ما يمكن فعله فى إطار حرص مصر على رفع المعاناة عن المتضررين جراء الزلزال، مشيرا إلى أن هناك توجيهات بإعطاء أولوية لمرور سفن المساعدات من قناة السويس، وأنه اطلع - خلال المباحثات الثنائية مع نظيره التركى، فى مطار أضنة - على الأولويات المطلوبة لدى الأشقاء فى تركيا، فيما يتعلق بالمساعدات، لافتا إلى أن مصر ستعمل على توفير ما تستطيع فى إطار السعى سواء من خلال الحكومة المصرية، والهلال الأحمر المصرى، ومنظمات المجتمع المدنى، لمواجهة هذه الكارثة ورفع آلام المصابين بقدر الإمكان، وتوفير سبل الإعاشة لهم.

وتحت عنوان "الأسد لوزير الخارجية المصرى: شكرا مصر" ذكرت (القبس) الكويتية، أن الرئيس السورى بشار الأسد شكر مصر لما قدمته من مساعدات لدعم جهود الحكومة السورية فى إغاثة المتضررين من الزلزال، مؤكدا أن بلاده حريصة على العلاقات التى تربطها مع مصر، مشيرا إلى أنه يجب النظر دائما إلى العلاقات السورية المصرية من منظور عام وفى إطار السياق الطبيعى والتاريخى لهذه العلاقات.. واعتبر الرئيس الأسد أن العمل لتحسين العلاقات بين الدول العربية بشكل ثنائى هو الأساس لتحسين الوضع العربى بشكل عام.

ونشرت (النهار) الكويتية تحت عنوان "شكرى سلم الأسد رسالة من السيسى: هدف الزيارة «إنساني» ودعمنا متواصل بعد الزلزال" أن وزير الخارجية سامح شكرى أجرى أمس زيارة إلى دمشق، والتقى الرئيس السورى بشار الأسد، بالإضافة إلى وزير الخارجية السورى فيصل المقداد فى أول زيارة رسمية له منذ 2011 وأكد شكرى بعد اجتماعاته فى العاصمة السورية أن الهدف من الزيارة إنسانى فى المقام الأول، لافتا إلى أن بلاده ستستمر فى التواصل لدعم الجهد الإنسانى مشيرا إلى أنه نقل رسالة تضامن ودعم من القاهرة للشعب السورى بعد كارثة الزلزال.

وتحت عنوان "شكرى يؤكد من دمشق "التضامن الإنسانى" والأسد يشدد على العلاقات الثنائية مع العرب" أشارت صحيفة (الرأى) الكويتية إلى أن سامح شكرى أكد من دمشق، أمس، تضامن مصر مع الشعب السورى فى مواجهة تداعيات الزلزال المدمر، موضحا أن هدف زيارته "إنسانى" بالدرجة الأولى.

وفى صحيفة (السياسة) الكويتية وتحت عنوان "أوغلو: فتحنا صفحة جديدة مع القاهرة، وشكرى: سنبقى بجانب أنقرة والعلاقات سترتقى" قالت الصحيفة، إن وزير الخارجية التركى مولود جاويش أكد - أمس - أنه قد يعقد اجتماع بين الرئيس السيسى ونظيره التركى أردوغان، خلال الفترة المقبلة، كما رد وزير الخارجية المصرى على سؤال بشأن إمكانية عقد قمة بين الرئيسين بالقول:"بالتأكيد، ستكون هناك اتصالات فى الوقت المناسب وفقا لرؤية الرئيسين"، مشيرا لوجود إرادة سياسية وأنه سيكون من المهم إنشاء أساس قوى للغاية فى نطاق هذه الإرادة.