إنجازات الدولة تضع مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية

جدة - نرمين السيد - وتعد القوة الناعمة بمثابة القاطرة لتعزيز دور مصر ومكانتها على الساحة العربية والإقليمية والدولية ومواجهة التحديات، بما يمكنها من طرح ورعاية المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة.

وأصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا تضمن إنفواجرافات تحت عنوان "القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا" وذلك بعد 8 سنوات من جهود الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة، وفى إطار تصنيف مؤسسة "براند فاينانس" لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً فى مؤشر القوة الناعمة.

وفيما يتعلق بالتراث الغنى والمعالم السياحية الجذابة، أبرز التقرير تقدم مصر 32 مركزا بمؤشر تنمية السياحة والسفر، حيث احتلت المركز 51 عام 2021، مقابل المركز 83 عام 2015، كما تقدمت 7 مراكز فى مؤشر الإرث والذى يقيم عوامل الجذب التاريخية والجغرافية والثقافية، حيث احتلت المركز 6 عام 2022، مقابل المركز 13 عام 2016.

وركز التقرير فى هذا الإطار على تصنيف مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها فى عام 2023 وفقاً لـ CNN Travel، فضلا عن تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة والذى يعتبر مصدرا للسياحة الدينية على مستوى العالم، علاوة على إدراج المتحف المصرى بالتحرير على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمى، وكذلك استرداد 29150 قطعة أثرية منذ عام 2014 وحتى عام 2022.

وإلى جانب ما سبق أشار التقرير إلى اكتمال تشييد مبنى المتحف المصرى الكبير، والذى تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، وما حظى به من إشادة المؤسسات الدولية ومن بينها، توقع ستاندرد آند بورز تعافياً كبيراً لقطاع السياحة خلال عام 2023، خاصةً بعد استضافة مصر مؤتمر COP27، إلى جانب المتحف الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجارى، بينما أشارت فوربس إلى أنه بمجرد افتتاح المتحف المصرى الكبير، سيكون أكبر متحف أثرى فى العالم، مع أكثر من 100 ألف قطعة أثرية معروضة بما فى ذلك كنوز توت عنخ آمون.

وألمح التقرير أيضا إلى إقامة فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" فى نوفمبر 2021 والتى وصفتها أغلب الصحف العالمية بالاحتفالية المبهرة وبأنها أعادت رونق وسحر الأقصر المدينة الجميلة، كما ألقت الضوء على المظاهر الجمالية والحضارية لها بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة والترويج لها كأكبر متحف مفتوح فى العالم.

وأظهر التقرير عدد من الدول الحاصلة على 3 نقاط فأكثر فى مؤشر القوة الناعمة، ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند، والبرازيل والمكسيك وفرنسا، أما الدول التى سجلت من نقطتين فأقل من 3 نقاط فمنها اليابان والسعودية، وتونس، ونيجيريا، والأرجنتين، وألمانيا، وكندا، وأوكرانيا.

وأضاف التقرير أن من بين الدول التى سجلت من نقطة واحدة لأقل من نقطتين الكونغو الديمقراطية والجزائر وفنزويلا وتايلاند والمغرب، أما الدول التى سجلت أقل من نقطة فمنها إيران والعراق وبوليفيا والسنغال وأنجولا وإندونيسيا وأستراليا والسويد.

وبالنسبة للدول التى سجلت تراجع فى قيمة المؤشر فمن بينها إثيوبيا وكازاخستان والفلبين وفنلندا والكاميرون وباكستان وبيرو.

جدير بالذكر أن هناك دول تمت إضافتها لأول مرة بتقرير 2022 ومنها مدغشقر والسودان، علما بأن مؤشر القوة الناعمة قد صنف مدى التغير فى قيمة المؤشر لعدد من الدول عام 2022 مقارنة بعام 2021.