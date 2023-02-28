الصحف القطرية: العلاقات بين القاهرة والدوحة تشهد تطورات إيجابية

جدة - نرمين السيد - وأجمعت الصحف على أن العلاقات القطرية المصرية تشهد تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة، من حيث تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى واستئناف التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة البلدين وتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادى فى عدد من المجالات الواعدة من أجل تنسيق عربى أفضل لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى.

وقالت صحيفة "العرب"، فى افتتاحيتها بعنوان "تعزيز العلاقات مع مصر الشقيقة": ضمن تعزيز العلاقات مع مصر الشقيقة، استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر أمس، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها.

وأشارت الصحيفة إلى عقد الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية القطرى، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء، وجرى، خلال الجلسة، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات، لا سيما فى المجالين الاقتصادى والتجارى، وعقب الجلسة شهد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطرى، ورئيس مجلس الوزراء، التوقيع على اتفاقية بين حكومتى البلدين بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

واعتبرت الصحيفة أن تغريدة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى، على موقع "تويتر" عكست عمق العلاقات مع مصر الشقيقة، إذ أكد الروابط الأخوية التاريخية التى تجمع الشعبين القطرى والمصرى والحاجة لتطويرها دوما بما يخدم ازدهار الشعبين ومصالحهما المشتركة.

وخلصت "العرب" إلى القول: "تأتى زيارة رئيس الوزراء إلى الدوحة فى ظل حرص البلدين الشقيقين على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بما يتماشى مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، والعمل على ما فيه صالح البلدين".

من ناحيتها، أكدت صحيفة "الشرق" فى افتتاحيتها بعنوان "توافق قطرى مصرى لتعزيز العلاقات"، على أن العلاقات القطرية المصرية شهدت تطورات إيجابية فى الفترة الأخيرة، من حيث تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى واستئناف التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة البلدين وتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادى فى عدد من المجالات الواعدة من أجل تنسيق عربى أفضل لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى.

وأوضحت الصحيفة أنه استكمالا للزخم الإيجابى بين البلدين جاء استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثانى للدكتور مصطفى مدبولى، وجلسة المباحثات الرسمية التى عقدها الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل، مع ضيف الدولة، حيث شكلت فرصة مهمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات، لا سيما فى المجالين الاقتصادى والتجارى والذى، بلا شك، سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر.

وأكدت أن الزيارة التى أداها رئيس الوزراء، تبين الحرص المشترك لكل من (الدوحة) و(القاهرة) على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين وتحقيق التعاون فى عدد من القطاعات لما فيه من فائدة للبلدين.

واختتمت "الشرق" افتتاحيتها بالقول "من الواضح أن المرحلة المقبلة ستكون إيجابية وستنقل العلاقات القطرية المصرية إلى شراكة استراتيجية مهمة قائمة على تبادل المنفعة وزيادة المشاريع الاستثمارية وفرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائى بين مجتمع الأعمال فى البلدين".

من جهتها، وتحت عنوان "علاقات راسخة"، أكدت صحيفة "الوطن" فى افتتاحيتها، أن العلاقات القطرية المصرية اتسمت تاريخيا بالقوة والعمق، وشهدت على الدوام أعلى مستويات التعاون والتنسيق، كما تشهد حاليا انطلاقة وتعاونا ملحوظين فى مختلف المجالات، وحراكا على جميع الأصعدة، لما فيه الخير للبلدين والشعبين الشقيقين، ولما فيه خير الأمة العربية التى تواجه العديد من التحديات الصعبة.

وقالت الصحيفة: "جاءت المحادثات التى جرت أمس، بين الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والتى تم خلالها استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجلسة المباحثات التى جمعت بين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطرى، ورئيس مجلس الوزراء، لتؤكد مجددا على حرص بلدينا الشقيقين على دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع، فى شتى المجالات، لا سيما فى المجالين الاقتصادى والتجارى".

وخلصت "الوطن" فى الختام إلى القول: "لقد مضى على قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أكثر من 50 عاما، اتسمت بالتعاون البناء على مختلف الأصعدة، ومن المؤكد أن زيارة الدكتور مصطفى كمال مدبولى، ستضيف لبنة قوية أخرى للعلاقات الصلبة بين البلدين".