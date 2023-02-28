66 ألف زائر للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية منذ إطلاقها فى 2022

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لخدمات الدعم النفسى والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان، والعمل على توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية، التى تم إجراؤها من قبل المستخدمين تجاوزت الـ 18 ألف استبيان، بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية "الافتراضية" التى تم تقديمها لزائرى المنصة أكثر من 4200 جلسة.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة زائرى المنصة من الإناث بلغت 57% مقابل 43% من الذكور، مؤكدة أن زوار المنصة بينهم 18% من المتزوجين، مقارنة بـ 82% من غير المتزوجين.

وأشارت عبد المقصود إلى أن أكثر الفئات العمرية التى استخدمت المنصة تراوحت ما بين 15 إلى 25 عاما، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 60% مقابل 40% من العاملين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت أن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والتى تعد الأولى من نوعها فى إقليم شرق المتوسط، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التى تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالى: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar.

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، شكلت لجنة لنقاش آليات إرساء سياسات خدمات الصحة النفسية الإلكترونية، وتضمنت زيادة المعالجين بالعيادات النفسية الافتراضية، ووسائل جذب الجمهور للخدمات النفسية "عن بعد" واقتراح القوانين المنظمة لاستضافة المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وآليات استخدام الخدمة من قبل المعالجين والجمهور بالخارج، وإمكانية دمج الخدمات النفسية الإفتراضية ضمن منظومة التأمين الصحى، وأهمية وجود قوانين منظمة للروشتة الدوائية الإلكترونية.