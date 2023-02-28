أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "القطاع الاقتصادى – إدارة التكامل الاقتصادى العربى" الاجتماع الـ "43" لمدراء عموم الجمارك فى الدول العربية، بمشاركة رؤساء ومدراء سلطات الجمارك بالدول العربية.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة مُغلقة بشأن الأوضاع فى فلسطين المحتلة، يستمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند، بعد طلب من الإمارات، العضو العربى الوحيد فى المجلس.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى جلسته الشهرية حول المسار السياسى والإنسانى فى سوريا، تتحدث فيها السفيرة نجاة رشدى مندوبة سوريا فى الأمم المتحدة، ومارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والذى سيتحدث عن الأوضاع الإنسانية فى سوريا فى أعقاب الزلازل التى ضربت شمالها الغربى هذا الشهر.

لومى

تستضيف توجو منتدى الشمول المالى الإفريقى والتكنولوجيا المالية، فى خطوة تستهدف إنعاش ونشر التقنيات التكنولوجية المالية فى البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية.

نور سلطان

ينطلق وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى جولة إلى كازاخستان وأوزبكستان والهند، وتستمر حتى 3 مارس المقبل.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال متحف الآثار ومركز زاهى حواس للمصريات، محاضرة بعنوان "المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية: رؤية جديدة"، وذلك بقاعة اجتماعات مكتبة الإسكندرية.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مكتبة الطفل بقطاع المكتبات، بالتعاون مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، مبادرة كتيبات للأطفال توضح أهداف التنمية المستدامة بصورة مبسطة، من خلال قصص وتطبيقات حياتية وأنشطة بهدف تشجيع الأطفال على الإسهام فى تطبيقها، وذلك بالقاعة المتعددة الأغراض فى مركز مؤتمرات المكتبة.

القاهرة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة ندوة "الذكاء الاصطناعى والأمن القومى فى ظل المتغيرات الدولية الراهنة"، والتى تنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا.

القاهرة

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى ملتقى الهناجر الثقافى، الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية والعيش المشترك"، وذلك فى الساعة السابعة مساءً، بمركز الهناجر للفنون.

الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

دبى

يعرض نادى العويس السينمائى فيلم "عسل ومطر وغبار" للمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، مساءً، فى قاعة المسرح بمبنى مؤسسة العويس الثقافية بشارع الرقة فى دبى.