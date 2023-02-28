جراحة دقيقة لبناء عظام الوجه لشاب تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمستشفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 09:29 صباحاً - نجح قسم الوجه والفكين بمستشفى السلام ببورسعيد، من إنقاذ شاب بعمل بناء كامل لعظام الوجه، وكان قد تعرض الشاب البالغ من العمر 33 عامًا، لحادث وتم نقله على الفور إلى قسم الطوارئ بمستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

✅وفور دخول المريض للقسم تم إجراء الفحوصات الطبية اللازم، وتبين أن لديه العديد من الكسور المتفرقة بعظام الوجه كاملة (الوجنة اليمنى واليسرى والفكين العلوي والسفلي) بالإضافة إلى عظام الوجه مفتتة

✅وعليه، اتخذ قسم جراحة الوجه والفكين قرار في حالة الشاب بعمل تخطيط رقمي لعظام الوجه حتى يتم تجميع عظام الوجه بصورة أسهل

✅أُدخِل الشاب لغرفة العمليات وتم تجميع العظام بدقة بواسطة تكنولوجيا التخطيط الرقمي وثلاثية الأبعاد لعظام الوجه السليم مع الحفاظ على جميع أبعاد الوجه وقاع العين وقد استغرقت العملية أكثر من 8ساعات، وتم استخدام حوالى 18 شريحة وأكثر من 90 مسمار

✅فيما تم إجراء الفحوصات الطبية بعد الجراحة للإطمئنان على الحالة، وللتأكد من دقة رد وتثبيت الكسور وبناء عظام الوجنتين(الفكين العلوي والسفلي) واسترجاع كل أبعاد الوجه الطولية والعرضية والأفقية وأيضا عضة الفكين وحركة المفصل ، وأثبتت الفحوصات نجاح العملية.

✅تمت العملية بنسبة مساهمة 400 جنيه فقط بمستشفى السلام، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، فيما يتكلف هذا النوع من العمليات أكثر من 250 ألف جنيه خارج التغطية الصحية الشاملة.

✅تمت العملية علي يد فريق من أمهر الأطباء بقسم جراحة الوجه والفكين، ضم كلًا من :-

⭐️د/ محمد ياسين العيوطى _ استشارى جراحة الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد

⭐️د/ محمد رشاد_ اخصائى جراحة الوجه والفكين بمستشفى السلام

⭐️د/ محمد كامل _ طبيب مقيم جراحة وجه وفكين بمستشفى السلام بورسعيد

⭐️د/ أحمد مصباح _ طبيب مقيم جراحة وجه وفكين بمستشفى السلام بورسعيد

✅وبمشاركة فريق التخدير بمستشفى السلام بورسعيد:-

⭐️د/ محمد فوزى _ استشارى التخدير

⭐️د/ محمد عصام _ اخصائي تخدير

✅وبمعاونة فريق التمريض المتميز بمستشفى السلام بورسعيد:-

⭐️م/ سارة اسماعيل _فني تمريض

⭐️ أ/ محمد سعيد النجار _ فني تمريض

✅تمت العملية بإشراف ومتابعة :-

⭐️د/ محمد طه_ مدير مستشفى السلام بورسعيد