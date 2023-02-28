مباحثات السيسى ورئيس وزراء ماليزيا حول زيادة الاستثمارات تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح أمس، اتصالا مرئيا من أنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الزعيمين تباحثا حول سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، فى ضوء ما يجمع بينهما من روابط تاريخية وعلاقات ثنائية متميزة، حيث تم التطرق إلى جهود التعاون فى المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى، وزيادة الاستثمارات المشتركة فى قطاعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وغيرها من المجالات التى تسهم فى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، وتحقيق التكامل الاقتصادى والتنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال شهد أيضا تبادل الرؤى بشأن أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولى، فى ضوء ما يشهده العالم من تحديات كبرى.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور فى المحافل الدولية، للتعامل مع القضايا المختلفة ومن بينها مكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات، بما فى ذلك الفكرية والثقافية، حيث أشاد رئيس الوزراء الماليزى بدور مصر المهم فى هذا الإطار، مثمنا القيمة الكبيرة للأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية الوسطية فى مصر ودورها الرائد فى ذلك الصدد.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وتعزيز دور القطاع الخاص مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية، ورحب باستثمارات الأشقاء من دولة قطر فى مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقائه الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير قطر فى الدوحة أمس، وأعرب مدبولى، خلال زيارته الدوحة، عن تهنئته لقطر الشقيقة لنجاحها الكبير فى تنظيم بطولة كأس العالم فى أفضل صورة أبهرت العالم، مشيدا بالطفرة العمرانية المتميزة التى شهدتها قطر على مدى السنوات الماضية.

وكان رئيس الوزراء قد وصل العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس الأول، فى زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الشيخ خالد بن خليفة آل ثانى، رئيس وزراء قطر، فى إطار حرص البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات الثنائية، ومن المقرر توقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائى.

وأشاد الشيخ تميم، بما تشهده العلاقات المصرية ــالقطرية من تطور وزخم إيجابى، مؤكدا أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح بطولة كأس العالم فى الدوحة، كان رسالة مهمة تؤكد ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور.

وأكد الشيخ تميم حرص الدوحة على دفع العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات القطرية فى مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لديها إمكانات كبيرة جدا، وأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى حجم الاستثمارات القطرية بمصر وزيادة حجم التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، معربا عن شكره للجهود التى يقوم بها الأشقاء المصريون العاملون فى قطر والذين كان لهم دور إيجابى ملموس على أرضها.