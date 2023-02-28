تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، حيث تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.





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