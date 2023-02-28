رئيس هيئة التأمين الصحى: نقدم العلاج والأجهزة التعويضية مجانا للمرضى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى أن هناك اهتماما من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن الرئيس أعطى لنا رؤية داخل الهيئة لتزويد المظلة التأمينية لتشمل أكبر عدد من المواطنين.





وقال الدكتور ضاحي، خلال حوار مع برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc وتقدمه الإعلامية إيمان الحصرى بث الليلة، إنه بداية عام 2022، تم إضافة فئات جديدة بناء على تعليمات وزير الصحة حتى وصل التأمين الصحى إلى 69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي، مما يعادل 67%، من كافة طوائف الشعب، موضحا أن التأمين الصحى يغطى العاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع المعاشات والأرامل والطلبة دون السن المدرسي، والطلبة دون السن الجامعي، والمرأة المعيلة وعلاج الأسر.

وأشار إلى أنه خلال عام 2022، تقدمت الهيئة بطلب لوزير الصحة، وتم إدخال 15 مليون مواطن أخرين، وهم عمال المناجم والمحاجر، وأعضاء النقابات الفنية والتشكيلية والعمالة غير المنتظمة كالصيادين، وسائقى التاكسى والميكروباص، والفلاحين ومعاونى الشرطة، جميعهم دخلوا تمت مظلة التأمين الصحي.

وأكمل رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الهيئة تقدم العلاج والأجهزة التعويضية مجانا للمرضى، كاشفا عن تطوير بروتوكولات علاج أمراض الأورام وإدخال الأدوية البيولوجية والمناعية، ولكنها بمعايير معينة لعمل حوكمة على هذه الأدوية، معلنا تطوير المنشآت الطبية للتوافق مع الجودة العالمية، ومع دخول وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف أن التأمين الصحى لديه عدد المستشفيات والعيادات، وفروعا تغطى مستوى الجمهورية وعيادات مدرسية ومعامل ومراكز سكر، وأيضا لجنة متخصصة للكشف عن ذوى الهمم والإعاقة.

وتابع، أن هيئة التأمين الصحى تمد مظلة التعاقدات باستمرار، كما أن العدد يزداد كل شهر تقريبا، كاشفا عن التعاقد مع 480 مستشفى خاصة على مستوى الجمهورية، وهذا يمثل تعاون بين القطاع الحكومى والخاص، علما أن كل فئة من الفئات التى يتم التعامل معها، يتم تجميع الاشتراكات من خلالها وتسدد عن طريق التأمينات الاجتماعية.