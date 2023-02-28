طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن ارتفاعا جديدا فى درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - درجات الحرارة اليوم

وقالت الأرصاد إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 28 15

العاصمة الإدارية 28 15

6 أكتوبر 29 14

بنها 28 15

دمنهور 28 15

وادى النطرون 29 14

كفر الشيخ 27 14

المنصورة 28 15

الزقازيق 29 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 27 14

دمياط 24 15

بورسعيد 24 15

الإسماعيلية 30 12

السويس 28 14

العريش 30 14

رفح 28 15

رأس سدر 26 12

نخل 28 10

كاترين 21 5

الطور 26 11

طابا 27 15

شرم الشيخ 29 16

الإسكندرية 27 14

العلمين الجديدة 26 13

مطروح 28 12

السلوم 30 12

سيوة 30 12

رأس غارب 26 14

الغردقة 27 13

سفاجا 27 14

مرسى علم 28 16

شلاتين 28 15

حلايب 26 16

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 26 15

الفيوم 28 12

بنى سويف 28 11

المنيا 29 10

أسيوط 30 8

سوهاج 30 9

قنا 32 10

الأقصر 31 11

أسوان 32 14

الوادى الجديد 31 9

أبوسمبل 29 12