الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - موعد انخفاض درجات الحرارة

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويسود طقس حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأعلنت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء بداية من يوم الجمعة المقبل مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.