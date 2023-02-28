الإفتاء: بر الوالدين والإحسان إليهما أفضل الجهاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن المحافظة على بر الوالدين أمر دائم ومتكرر، لا يصبر على مراقبة الله فيه إلا الصديقون.

وأشارت إلى أن بر الوالدين والإحسان إليهما وخفض الجناح لهما أفضل الجهاد، قائلة إن بر الوالدين والقيام على خدمتهما عند كبرهما والنفقة عليهما سبب لدخول الجنة.