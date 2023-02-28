رئيس التأمن الصحى: إضافة 15 مليون مواطن للمنظومة الفترة الأخيرة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه تم إضافة فئات جديدة على نظام التأمين الصحى، حتى وصل التأمين الصحى لـ69 مليون مواطن، ما يعادل 67% من مختلف طوائف الشعب المصرى.





وأضاف ضاحى، خلال برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن التأمين الصحى يغطى العاملين بالقطاع العام والخاص، وقطاع المعاشات والأرامل، والطلبة دون السن المدرسى، والطلبة دون السن الجامعى، المرأة المعيلة وعلاج الأسر. وأوضح أنه تم إدخال 15 مليون مواطن آخرين، وهم عمال المناجم والمحاجر، وأعضاء النقابات الفنية والتشكيلية والعمالة غير المنتظمة كالصيادين، وسائقي التاكسى والميكروباص، والفلاحين ومعاونى الشرطة، جميعهم دخلوا تمت مظلة التأمين.

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